Ringmetall: Akquisition mit großem Potenzial

Nach Darstellung von SMC-Research hat Ringmetall eine Übernahme in den USA gemeldet, womit der Gesellschaft der Einstieg in den dortigen Markt für Fass-Inliner gelungen ist. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet in der Folge ein deutliches Wachstum in Übersee und sieht ein erhebliches Kurspotenzial für die Aktie, wobei das Kursziel wegen höherer Diskontierungszinsen etwas gesunken ist.

Wie vom Management angekündigt, könne Ringmetall das derzeit etwas schwierigere Umfeld nutzen, um die Marktposition mit Akquisitionen weiter auszubauen. Aktuell habe das Unternehmen einen besonders potenzialträchtigen Fortschritt melden können: Im Geschäft mit Fass-Inlinern, in dem der Konzern bereits die Marktführerschaft in Europa erobert habe, sei die erste Akquisition in den USA gelungen. Damit sei ein neuer Markt mit hohem Potenzial erschlossen worden. Im Spannringgeschäft habe Ringmetall in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt, dass das Management die Expansion in Übersee beherrsche. Da bei der Weiterentwicklung des Neuerwerbs die Strukturen der (im Spannringgeschäft) erfolgreichen US-Tochter genutzt werden können, halten die Analysten ein starkes Wachstum im US-Markt für Fass-Inliner für sehr wahrscheinlich.