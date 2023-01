Bunker Hill Mining: Mit viel Schwung ins neue Jahr!

Der Jahresstart ist für die Aktie von Bunker Hill Mining geglückt. Das Papier legt auch wegen der Entwicklungen am Zink- und Silbermarkt zu. Zudem will man 2023 in Produktion gehen.

Bunker Hill Mining: Aktie legt zum Jahresstart zu

Die Aktie von Bunker Hill Mining (0,22 CAD; US1206132037) ist mit viel Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Zum einen war sicherlich das Umfeld hierfür verantwortlich. So konnten sowohl der Zinkpreis als auch Silber seit Jahresanfang deutlich zulegen. Bei Zink spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle: So dürfte die Öffnung Chinas nach dem ewigen Covid-Lockdown die Nachfrage antreiben. Zum anderen befinden sich die Lagerbestände an der wichtigsten Börse, der London Metal Exchange (LME), auf einem Tiefpunkt. Allein 2022 gingen sie um 87 Prozent zurück. Bei Silber scheint der Markt nun nach zwei schwierigen Jahren viel Nachholbedarf zu haben.