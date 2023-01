Kioto, Japan (ots/PRNewswire) - - "Viso", ein neuer britischer

Fernüberwachungsdienst für Patienten, wird Anfang 2023 eingeführt -



OMRON Healthcare Co. Ltd. (nachfolgend das Unternehmen) stellt auf der

weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik (CES 2023) einen neuen britischen

Fernüberwachungsdienst für Patienten vor, um seine Vision "Going for Zero" zur

Vermeidung von Herzinfarkt und Schlaganfall umzusetzen. Das Unternehmen ist auf

Vorhofflimmern (AFib) spezialisiert, eine der immer häufiger auftretenden

Herzrhythmusstörungen, und stellt auf der CES 2023, die vom 5. bis zum 8. Januar

in Las Vegas (USA) stattfindet, eine Reihe von Maßnahmen zur Früherkennung von

AFib vor.



Die Einzelheiten zur Ausstellung am Messestand:Themen auf der CES 20231. Frühzeitige Erkennung von Herzkrankheiten mithilfe von Blutdrucküberwachungund EKG-TechnologieOMRON Healthcare nimmt das zunehmend häufige Vorhofflimmern (AFib) ins Visier,eine der Herzkrankheiten und ein Risikofaktor für einen kardiogenen Hirninfarkt.Aufgrund der subtilen Symptome, die kommen und gehen oder einfach unbemerktbleiben, ist es schwierig, die Krankheit in einem frühen Stadium zu erkennen.Eine frühzeitige Erkennung und angemessene Behandlung kann jedoch dasHerzinfarkt- und Schlaganfallrisiko verringern. Eine Studie zeigt, dassBluthochdruck das Risiko für Vorhofflimmern auf das Dreifache desDurchschnittswertes erhöht. In den USA leben 116 Millionen Erwachsene mitBluthochdruck, und 37 Millionen von ihnen haben einen unkontrolliertenBluthochdruck der Stufe 2 (*1). Studien zeigen, dass die Häufigkeit vonVorhofflimmern in den nächsten zehn Jahren weiter zunehmen wird (*2), und dieUS-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzen,dass im Jahr 2030 rund 12,1 Millionen Menschen in den USA unter Vorhofflimmernleiden werden (*3). Das Unternehmen hat das Oberarm-Blutdruckmessgerät mitintegriertem EKG weltweit auf den Markt gebracht. Mit diesem innovativen Gerätkönnen Anwender und medizinisches Fachpersonal die zu Hause gemessenen Daten fürdie Behandlung nutzen, was die Früherkennung von Vorhofflimmern beiBluthochdruckpatienten ermöglichen könnte.Anmerkungen:(*1) Centers for Disease Control and Prevention (14. Oktober 2022). "Facts abouthypertension" (dt. "Fakten über Bluthochdruck"), Centers for Disease Control andPrevention. https://www.cdc.gov/bloodpressure/facts.htm(*2) Centers for Disease Control and Prevention (14. Oktober 2022). "AtrialFibrillation", (dt. "Vorhofflimmern"), Centers for Disease Control and