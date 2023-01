Tearlach gibt Erwerb von strategischer Konzessionsgebietserweiterung für Projekt Final Frontier in Ontario bekannt

Technische Höhepunkte des Erwerbs:

- Die Pakwan Extension-Schürfrechte weisen Zwei-Glimmer-Granit im Norden, Westen und Süden innerhalb von 100 bis 800 m der Schürfrechtegrenzen auf. Die westlichen Zwei-Glimmer-Granite sind dieselben, die auch die Lagerstätte PAK beherbergen.

- Die Metasedimente sind genauso weit (1,0 bis 1,5 km) vom muskovithaltigen Granit entfernt, der die PAK-Lagerstätten beherbergt, wie die Lagerstätten Spark und Bolt von Frontier.

- Bestehend aus 23 Schürfrechten auf 452 ha

Morgan Lekstrom, CEO von Tearlach, sagte: „Dies ist ein weiteres Puzzleteil im selben geologischen Abschnitt wie die Lagerstätten Frontiers Spark und Pak und ergänzt unser Projekt Final Frontier. Erwerbe wie diese sind kosteneffektiv und verleihen uns ein stärkeres Profil und eine höhere Chance auf größere Entdeckungen innerhalb des Projekts Final Frontier von Tearlach, nördlich von Red Lake.“

Das Konzessionsgebiet Pakwan Extension befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Pakwan und dem Konzessionsgebiet Margot von Tearlach und liegt 1,8 km südlich des Konzessionsgebiets Pakwan. Das Konzessionsgebiet Pakwan Extension grenzt an das Konzessionsgebiet PAK von Frontier an. Alle drei Konzessionsgebiete befinden sich innerhalb desselben Grünsteingürtels North Spirit Lake an der Grenze der Unterprovinz Sachigo / Berens River wie das Li-Cs-Ta-Konzessionsgebiet PAK von Frontier Lithium Inc. Die Konzessionsgebiete Pakwan und Pakwan Extension befinden sich ebenfalls innerhalb derselben Bear Head-Verwerfungszone wie das Konzessionsgebiet PAK und grenzen an diese an. Alle drei Konzessionsgebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe oder enthalten dasselbe Zwei-Glimmer-Granit- und Metasedimentgestein wie der PAK-Pegmatit.