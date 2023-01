Auch an den US-Börsen hatten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie agieren damit mutig, obwohl am Donnerstag mit den Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der Notenbank auf der Agenda steht./la/mis

In den ersten Handelsminuten legte der Leitindex Dax um 0,20 Prozent auf 14 803,76 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,51 Prozent auf 27 523,89 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,37 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach einem Tag Verschnaufpause wieder an seine Jahresanfangsrally angeknüpft. Allerdings ließen es die Anleger am Mittwoch nach der jüngsten Klettertour etwas gemächlich angehen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer