NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Lanxess von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 54 Euro erhöht. Der europäische Chemiesektor habe sein Tief wohl hinter sich, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Experten verwiesen dabei speziell auf den positiven Einfluss niedrigerer Gaspreise und die Wiederöffnung Chinas. Die Erholung werde aber nur langsam vonstattengehen, denn das erste Quartal dürfte noch von Herausforderungen geprägt sein. Lanxess komme derweil dem Ende einer längeren Verwandlungsphase näher, begründete der neu für den Spezialchemiekonzern zuständige Analyst Jonathan Chung. Die Ernte davon könnte demnächst eingefahren werden./tih/la

