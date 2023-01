NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Software-Anbieter habe mit seinen in Rechnung gestellten Umsätzen (Billings) und dem operativen Ergebnis (Ebitda) besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kommentare über zusätzliche Investitionen in Forschung & Entwicklung könnten wahrscheinlich aber die Margenprognose für 2023 gefährden, die am 7. Februar mit den Jahresergebnissen veröffentlicht werde./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 07:12 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die TeamViewer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,08 % und einem Kurs von 13,78EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 12 Euro