Rückgang bei energetischer Sanierung, private Haushalte zögern mit Investitionen - Hinderungsgründe Inflation und Handwerkermangel. Verhaltensänderung bei Energieverbrauch kaum wirksam (FOTO)

Köln (ots) - Private Haushalte: Inflation und Handwerkermangel drücken auf die

Bremse beim energetischen Sanieren von Wohneigentum



Ansprachen zu energetischen Sanierungen fallen zurück und gefährden

Klimazielerreichung



Rund 5,4 Millionen Haushalte (13%) haben konkrete Pläne eine oder mehrere

Maßnahmen zur energetischen Sanierung in den nächsten fünf Jahren durchzuführen.

Dies sind vor allem Haus-Wohneigentümer und Haus-Mieter, von denen sogar 27 bzw.

22 Prozent konkret eine zusätzliche Dämmung, eine effizientere Heizung oder eine

Photovoltaikanlage planen. Die Investitionsbereitschaft bei diesen beiden

Hauptzielgruppen für Energieeinsparungen in Wohngebäuden ist insgesamt im

Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken, bei Haus-Wohneigentümer um drei

Prozentpunkte, bei Haus-Mietern aber konstant geblieben. Bei

Wohnungs-Wohneigentümern hat sich die Investitionsbereitschaft von 23 Prozent in

2021 auf nunmehr 14 Prozent (-9 Prozentpunkte) hingegen deutlich reduziert. Bei

Wohnungs-Mietern bleibt die Investitionsbereitschaft mit zwei Prozent weiterhin

auf einem niedrigen Niveau.