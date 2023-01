Öffentliche Ausgaben in den ersten drei Quartalen 2022 um 1,5 %, Einnahmen um 9,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen / Öffentliches Finanzierungsdefizit bei 65,7 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) - Die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts stiegen in den

ersten drei Quartalen des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5 %

auf 1 326,9 Milliarden Euro, die Einnahmen um 9,1 % auf 1 261,2 Milliarden Euro.

Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- und Extrahaushalte

der vierteljährlichen Kassenstatistik. Dazu zählen auch die Sondervermögen. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, errechnet sich hieraus

ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit - in Abgrenzung der Finanzstatistiken -

von 65,7 Milliarden Euro für den Zeitraum von Januar bis einschließlich

September 2022. In den ersten drei Quartalen 2021 hatte das Finanzierungsdefizit

des Öffentlichen Gesamthaushalts 150,2 Milliarden Euro betragen, während im

gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019 noch ein Finanzierungsüberschuss von

18,8 Milliarden Euro realisiert werden konnte.



Anstieg der Steuereinnahmen insbesondere bei den Steuern vom Umsatz