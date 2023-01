Im Konkursverfahren für HONX, Inc. wird die Frist für die Einreichung von Entschädigungsansprüchen im Zusammenhang mit der aktuellen Gesundheitsschädigung durch Asbest festgelegt

Houston (ots/PRNewswire) - HONX, Inc. (" HONX ") hat von 1965 bis 1998 eine

Erdölraffiniere auf St. Croix, US-Jungferninseln, gebaut, besessen und

betrieben, die zuvor unter dem Namen Hess Oil Virgin Islands Corporation ("

HOVIC ") bekannt war. Arbeiter in dieser Ölraffinerie (sowie Familienangehörige

und andere, die mit diesen Arbeitern in Kontakt gekommen sind) könnten Asbest

ausgesetzt gewesen sein.



Jeder, der der Meinung ist, einen Entschädigungsanspruch gegenüber HONX aufgrund

einer asbestbedingten Erkrankung zu haben, muss bis zum 17. März 2023 einen

Antrag stellen, um Entschädigung erhalten zu können.





Praktisch alle Erdölraffinerien, die vor 1980 gebaut wurden, verwendeten oderenthielten Asbestprodukte. Asbest ist eine Faser, die zur Isolierung in Drähten,Rohren, Kesseln, Generatoren, Kondensatableitern, Pumpen, Ventilen, elektrischenPlatinen, Dichtungen, Verpackungsmaterial, Turbinen, Kompressoren, Zement undZementrohren verwendet wurde.Asbestbedingte Krankheiten können sehr schwerwiegend oder tödlich sein undKrankheiten wie Mesotheliom, Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs,Rachenkrebs, Magenkrebs, Tumoren und Pneumokoniose umfassen. Selbst wenn einePerson vor vielen Jahren Asbest ausgesetzt war, könnte diese Benachrichtigungsie betreffen, da es Jahrzehnte nach der Asbestexposition zu einerasbestbedingten Erkrankung kommen kann.Personen könnten Asbest ausgesetzt gewesen sein, wenn sie oder einFamilienmitglied als Mitarbeiter oder Auftragnehmer oder in einer anderen Rollein der Ölraffinerie gearbeitet haben. Personen könnten auch dadurch Asbestausgesetzt gewesen sein, dass sie mit einer anderen Person in Kontakt gekommensind, die in der Ölraffinerie gearbeitet hat (zum Beispiel wenn Asbest auf derKleidung eines Ehepartners oder Elternteils nach Hause getragen wurde).Ansprüche können auch im Namen eines verstorbenen, erwerbsunfähigen oderminderjährigen Familienangehörigen geltend gemacht werden.Für jeden, der möglicherweise Asbest aus der Ölraffinerie ausgesetzt war und beidem eine Asbesterkrankung diagnostiziert wurde oder Symptome einerAsbesterkrankung festgestellt wurden, ist die Frist für die Antragstellung der17. März 2023, um 17:00 Uhr ( US Central Time). Anträge können online aufhttp://www.St.CroixClaims.com . gestellt werden. Antragsformulare in Papierformkönnen von der Website heruntergeladen oder unter der Rufnummer 1-855-345-6272(gebührenfrei) oder 949-236-4562 (international) angefordert werden.Einzelpersonen können außerdem weitere Informationen erhalten, indem sie sichüber mailto:HONXClaimantInfo@akingump.com an das Official Committee of UnsecuredCreditors wenden. Das Ausfüllen eines Antragsformulars dauert nur etwa fünfMinuten.Arbeiter in der Ölraffinerie (und ihre Familienangehörigen und andere, die mitdiesen Arbeitern in Kontakt gekommen sind), bei denen eine asbestbedingteKrankheit diagnostiziert wurde oder die derlei Symptome zeigen, müssen einenAntrag stellen, um ihren Anspruch auf Entschädigung durch HONXaufrechtzuerhalten. Arbeitnehmer in der Ölraffinerie (und ihreFamilienangehörigen und andere, die mit diesen Arbeitnehmern in Kontakt gekommensind), bei denen niemals eine asbestbedingte Krankheit diagnostiziert wurde unddie keinerlei solcher Symptome zeigen, sollten Rechtsberatung ersuchen.Medienkontakt:E-Mail: TeamHonx@stretto.comTelefon: 855.345.6272 (gebührenfrei) oder 949.236.4562 (International)