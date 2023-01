JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der IT-Dienstleister zeichne sich durch eine Erfolgsbilanz bei der Bewältigung schwieriger Zeiten aus, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sowie eine erwartete Erholung des Geldumschlags bei nachlassenden Lieferkettenproblemen rechtfertige seine Kaufempfehlung./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 15:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 35,25EUR gehandelt.