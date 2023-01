Die Digitalisierung muss nachhaltiger werden

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Umfrage: Vier von fünf Unternehmen sehen Elektroschrott alsgrößtes ökologisches Problem. Rechenzentren müssen energieeffizienter werden.TÜV-Verband fordert in Positionspapier klare Regeln und Nachhaltigkeitskriterienfür grüne IT und Künstliche Intelligenz.Die Digitalisierung nachhaltiger gestalten. Und die Nachhaltigkeit vonUnternehmen mit Hilfe digitaler Technologien vorantreiben. Beide Themen solltenaus Sicht der deutschen Wirtschaft gleichzeitig vorangetrieben werden. Fast viervon fünf Unternehmen in Deutschland stimmen der Aussage zu, dass Rechenzentrenund digitale Endgeräte dringend ressourcenschonender werden müssen (78 Prozent).Und 81 Prozent sehen in der Zunahme von digitalen Endgeräten und somitElektroschrott ein großes ökologisches Problem. Das hat eine repräsentativeIpsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 504 Unternehmen ab 25Mitarbeitenden ergeben. "Digitale Technologien treiben nachhaltiges Wirtschaftenvoran, sind aber auch eine enorme Belastung für Umwelt und Klima", sagt JulianePetrich, Referentin für Politik und Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband. "Dieenergiehungrigen Rechenzentren müssen effizienter sowie Endgeräteressourcenschonender und langlebiger werden." Laut Umfrage sagt etwas mehr alsdie Hälfte der Befragten, dass digitale Technologien gleichzeitig einenwichtigen Beitrag für mehr Umwelt- und Klimafreundlichkeit in ihrem Unternehmenleisten (57 Prozent). So können digitale Technologien zum Beispiel genutztwerden, um die Energieeffizienz von Produktionsprozessen zu verbessern, dieAbfalltrennung bei Recyclinganlagen zu automatisieren oder die Leistung vonWindparks zu optimieren.Digitale Produkte nachhaltiger gestaltenDie Umfrage verdeutlicht die ökologischen Spannungsfelder der Digitalisierung:Rechenzentren, Kommunikationsinfrastrukturen und die steigende Anzahl anEndgeräten benötigen immer mehr Energie und knappe Rohstoffe. "Die zentraleHerausforderung besteht darin, den digitalen Wandel so zu gestalten, dass er zumTreiber für eine nachhaltige Zukunft wird und ökologische Krisen nicht weiterverschärft", sagt Petrich. Um den CO2-Fußabdruck und den Kühlaufwand großerServerfarmen zu senken, müssten bereits bei der Standortwahl und für den Bau vonRechenzentren strenge Kriterien gelten. "Die Abwärmenutzung muss geregelt undder Energiebedarf weitgehend aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden", soPetrich. Die Bundesregierung hat die wesentlichen Ziele und Maßnahmen für einenachhaltige Ausrichtung von Rechenzentren im Koalitionsvertrag festgehalten.Jetzt kommt es auf eine konsequente Umsetzung an. Petrich: "UnabhängigePrüfungen stellen die Einhaltung dieser Anforderungen bei Planung, Bau und dem