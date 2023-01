Dynasty Gold (WKN A2DW87 / TSXV DYG) beginnt das neue Jahr mit einem wahrhaftigen Raketenstart! Noch Ende November 2022 hatte der Goldexplorer den Abschluss der ersten Phase eines ersten Bohrprogramms überhaupt auf dem Thundercloud-Projekt in Ontario gemeldet. (Wir berichteten.). Gestern nun legte das Unternehmen erste Ergebnisse vor, die den Dynasty-Kurs um mehr als 200% nach oben katapultierten!

Denn die jetzt präsentierten Resultate stellen die besten Ergebnisse dar, die je auf dem früher dem Branchenriesen Teck gehörenden Projekt erbohrt wurden. Es handelt sich um nicht weniger als eine neue Entdeckung breiter Vererzungszonen und hochgradiger, goldhaltiger Quarzadern, die eine weiter Abgrenzung unbedingt erforderlich machen. Denn die Highlights dieser Bohrungen sind:

1,31 g/t Gold über 121 Meter ab 102 Meter Tiefe,

davon 15,06 g/t Gold über 9 Meter und

43,47 g/t Gold über 3 Meter (DP22-02).

7,35 g/t Gold über 51 Meter ab 88,5 Meter,

darunter 13,01 g/t Gold über 28,5 Meter,

25,66 g/t Gold über 12,5 Meter,

101 g/t Gold über 3 Meter und

246 g/t Gold über 1,5 Meter. (DP22-03)

und

0,764 g/t Gold über 40,5 Meter ab 120 Meter Tiefe,

davon 8,61 g/t Gold über 3 Meter und

25,1 g/t Gold über 1.5 Meter.

Verständlicherweise ist Dnyasty-CEO Ivy Chong angesichts dieser herausragenden Ergebnisse gleich des ersten Bohrprogramms ihres Unternehmens auf Thundercloud schwer begeistert. Wie sie betont, handelt sich um die bislang höchsten, je auf der Liegenschaft nachgewiesenen Goldgehalte sowie längsten und mächtigsten Vererzungsabschnitte. Und Frau Chong weist auch darauf hin, dass diese Ergebnisse auf ein deutlich größeres Ressourcenpotenzial mit höheren Gehalten hinweisen. Wie sie weiter ausführt, werden die jetzt gewonnenen Daten auch genutzt, um ein strukturelles Modell der Vorkommen zu erstellen, das für ein dem NI 43-101 Standard entsprechendes Ressourcenupdate genutzt werden kann – und für die Planung zukünftiger Bohrungen zur Ausweitung dieser Ressourcen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Twitter!

Die vier oberflächennahen, flachen Löcher wurden im südöstlichen und südzentralen Teil des Zielgebiets Pelham gebohrt. Das erste Bohrloch wurde am östlichen Rand eines magnetischen Tiefs niedergebracht, das möglicherweise eine Verwerfungsgrenze darstellt und in dem sich keine bedeutende Goldmineralisierung befindet. Die Bohrlöcher 2, 3 und 4 wurden in noch nicht erprobten Gebieten mit magnetischen „Hochpunkten“ gebohrt, die bei der im Sommer 2022 durchgeführten magnetischen Drohnenuntersuchung identifiziert wurden. Diese drei Bohrlöcher entdeckten ein neues Gebiet mit einer sehr hochgradigen Goldmineralisierung in quarzhaltigen mafischen Metavulkaniten und darüber liegenden vulkanischen Flussbrekzien (Konglomeraten). Das quarzgeäderte Gestein enthielt bis zu 246 g/t Gold auf einer Kernlänge von 1,5 Metern. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten erst einmal das gesamte Bohrloch 3 beproben. Der Schwerpunkt des nächsten Bohrprogramms wird dann darauf liegen, das Ausmaß dieser hochgradigen Mineralisierung in bisher unerforschten Gebieten zu umreißen.

Fazit: Die jetzt von Dynasty Gold von Thundercloud vorgelegten Ergebnisse sind, heißt es auch aus dem Unternehmen, von besonderer Bedeutung, da sie klar darauf hinweisen, dass die Liegenschaft das Potenzial sowohl auf ein großes Ressourcenvolumen mit hohen Goldgehalten als auch auf Goldaderlagerstätten aufweist. Bislang sind zwar nur vier Bohrlöcher von Dynasty fertiggestellt worden, doch Abschnitte wie 121 Meter mit 1,31 g/t Gold und 101 g/t Gold über 3 Meter sind nur ausgewählte Daten, die Teil eines größeren Datensatzes sind. Natürlich bleibt Dynasty als Explorer eine riskante Spekulation und sind umfangreiche weitere Arbeiten nötig, um die potenzielle Wirtschaftlichkeit der Vorkommen nachzuweisen, aber einen sehr, sehr guten Start hat das Unternehmen unserer Ansicht nach allemal hingelegt. Das sahen offenbar auch die Anleger in Kanada so, die die Aktie gestern bei mehreren Millionen gehandelten Stücken um über 240% nach oben schickten.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Dynasty Gold halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den Aktienkurs der Dynasty Gold beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH strebt aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet werden soll, an, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Dynasty Gold nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Dynasty Gold im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.