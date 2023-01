Bonn (ots) - Erfolgreiche Job- und Personalsuche in Zeiten des

Fachkräftemangels: Das berufliche NGO-Netzwerk Spinnen-Netz weitet sein Angebot

mit neuer Website aus



Das berufliche NGO-Netzwerk Spinnen-Netz (http://www.spinnen-netz.de) erweitert

sein Angebot für Jobsuchende, Arbeitgebende und Freiberufler:innen. Gerade im

Non-Profit-Bereich und in Zeiten des Fachkräftemangels sind persönliche Kontakte

und Netzwerke bei Jobsuche, Auftragsakquise und Recruiting von passendem

Personal das A und O. Mit der neuen Website bringt das Spinnen-Netz seine über

600 Mitglieder aus Arbeitnehmenden und Selbständigen jetzt noch passgenauer mit

Arbeitgebenden zusammen. Das Ziel: Gute Leute und gute Jobs sollen sich finden

für eine wirkungsvolle und sinnstiftende Zusammenarbeit.





"Möchte man seine Ideale zum Beruf machen, muss man sich in vielen Fällen aufUnsicherheiten einstellen und Flexibilität mitbringen", sagt dieSpinnen-Netz-Gründerin Antje Schultheis." Im NGO- und Non-Profit-Bereich ist derArbeitsmarkt von befristeten Verträgen und begrenzten Finanzmitteln für Personalgeprägt. Ein Großteil der Stellen im gemeinnützigen Sektor wird über Netzwerkebesetzt." Die promovierte Politologin und Beraterin(http://www.as-empowerment.de) für berufliche Entwicklung hat selbst beiverschiedenen NGOs gearbeitet, bevor sie 2006 das Spinnen-Netz gründete. Sieweiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig der persönliche Kontakt und derkollegiale Austausch ist und rät auch zu Initiativbewerbungen: "In unsereminternen Portal können Jobsuchende über das Netzwerk wertvolle Insiderinfos zuaktuellen Ausschreibungen, Arbeitsbedingungen und Jobaussichten erhalten."Das inzwischen bundesweit etablierte Netzwerk bietet zahlreicheErfolgsgeschichten (https://www.spinnen-netz.de/ueber-uns/erfolgsgeschichten) :Dazu zählen etwa die Wissenschaftlerin, die nach einem Auslandsaufenthalt zurückin Bonn den Einstieg in eine Leitungsposition einer Initiative für ökologischenLandbau geschafft hat; der Familienvater, der über einen Quereinstieg in einergroßen entwicklungspolitischen Organisation vom Projektkoordinator zumProjektleiter wurde, oder die Existenzgründerin, die interessante Aufträge überdas Spinnen-Netz bekommt.Neben dem exklusiven Stellenportal(https://www.spinnen-netz.de/arbeitsmarkt/stellenportal) und demFreiberufler:innen-Pool(https://www.spinnen-netz.de/arbeitsmarkt/freiberufler-profile) für Austauschund Akquise gibt es seit Januar 2023 eine Übersicht über potentielleArbeitgebende(https://www.spinnen-netz.de/sites/default/files/videos/0_WebSiteClip.mp4) fürdie proaktive Jobsuche. Neu ist auch die englische Gestaltung der wichtigstenSeiten.Bei Arbeitgebenden aus der Branche - wie NGOs, Stiftungen, Think Tanks undBildungsträger - ist das Spinnen-Netz ein gern genutzter Partner bei derPersonalsuche (https://www.spinnen-netz.de/arbeitsmarkt/auf-personalsuche) : Mitihren Ausschreibungen im Spinnen-Netz-Portal können sie direkt die richtigeZielgruppe ansprechen. Über persönliche Kontakte finden Organisationen schnellund erfolgreich die passenden Fachkräfte für ihre Teams.Zu den Netzwerkpartnerinnen(https://www.spinnen-netz.de/netzwerk/netzwerkpartnerinnen) gehört auch MartinaSchaub. Die Vorstandsvorsitzende von VENRO und Vorständin der TropenwaldstiftungOroVerde schätzt das berufliche Netzwerk seit vielen Jahren: "Ich nutze dasSpinnen-Netz, weil ich mich hier im persönlichen Kontakt vertrauensvoll undinformell austauschen kann - in einer Zeit von Fachkräftemangel ist dasunersetzlich."Auch für Berufseinsteiger:innen und Berufserfahrene, die sich verändern oderaber ihr Wissen weitergeben wollen, hat das Spinnen-Netz einiges zu bieten: dasMentoring-Programm (https://www.spinnen-netz.de/netzwerk/mentoring) , Workshops,ein Erfolgsteam oder der Freiberufler:innen-Lunch(https://www.spinnen-netz.de/veranstaltungen/spinnbars) ermöglichen denAustausch mit anderen Mitgliedern und die Information zu Themen wieFortbildungen, Kooperationsmöglichkeiten oder aktuellen beruflichen Trends."Netzwerken, inspirierender Austausch und die kollegiale Unterstützung sind vongroßer Bedeutung", sagt Schultheis, "ganz besonders in Zeiten von Krisen undUnsicherheiten."