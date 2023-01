NEW YORK/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bei Bayer werden die Rufe nach Veränderungen wieder lauter. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Bluebell Capital, nachdem erst zum Wochenstart der ebenfalls aktivistische Investor Jeff Ubben mit seinem Hedgefonds Inclusive Capital eine Beteiligung an dem Pharma- und Agrarchemiekonzern bekannt gegeben hatte.

Während es Inclusive Capital vor allem um einen externen Nachfolger für den spätestens 2024 ausscheidenden Bayer-Chef Werner Baumann geht, drängt Bluebell laut dem Bloomberg-Bericht auf eine Aufspaltung des Dax -Konzerns. Neu sind solche Forderungen nicht. Der Bayer-Kurs stieg am Mittwoch dennoch kräftig.