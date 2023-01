Dortmund (ots) - Die InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group will ihre

komplette Anwendungslandschaft modernisieren und setzt dabei auf die

komponentenbasierte Architektur der in|sure Ecosphere von adesso insurance

solutions.



Die Standardsoftware in|sure Ecosphere bietet einen vollständig digitalisierten

Betrieb im Bestandsführungs- und Schadenmanagementsystem, ergänzt um eine

"Produktmaschine", sowie wesentliche "Umsysteme".





In einem Auswahlverfahren, das einen umfassenden Proof of Concept enthielt,konnte sich die adesso-Tochter gegen Mitbewerber durchsetzen.Nach den notwendigen Vorbereitungsarbeiten beginnt die umfassende TransformationAnfang 2023. Die vollständige Umsetzung wird rund drei Jahre benötigen undumfasst ein Gesamtvolumen eines niedrigen 2-stelligen Millionenbetrags.Mit neuer Anwendungslandschaft Chancen der Digitalisierung nutzenVon der Nutzung der Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere als Software as aService wird eine wesentliche Steigerung der Digitalisierung und Automatisierungder Prozesse erwartet. Durch die digitale Aufstellung der Kommunikationskanälesollen zukünftig unter anderem "Echtzeit-Erlebnisse" für Kunden undVertriebspartner gleichermaßen erfolgen. Durch den konsequenten Ausbau derEnde-zu-Ende-Prozesse sollen sich neben hohen Effizienzgewinnen auch deutlichkürzere Entwicklungszyklen in der Produktentwicklung ergeben."Von der bisher größten Einzelinvestition erwartet die InterRiskVersicherungs-AG Vienna Insurance Group die Umsetzung ihrer strategischenAnforderungen an eine zukunftssichere Anwendungslandschaft", so Roman Theisen,Vorstandsvorsitzender der InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group."Dadurch wird der Automatisierungsgrad erhöht und der Produktentwicklungszyklusbeschleunigt. Die Arbeit wird effizienter und noch kundenorientierter. Wirmachen unsere Versicherung damit fit für die digitale Zukunft.""Wir sind der IT-Partner der InterRisk", ergänzt Oliver von Ameln,Geschäftsführer bei adesso insurance solutions. "Mit unserer Software sorgen wirdafür, dass sich die Versicherungsexpertinnen und -experten der InterRisk aufihre Kernkompetenz Versicherung konzentrieren können."Pressekontakt:Wilm Tennageladesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 221 27850-348mailto:wilm.tennagel@adesso-insurance-solutions.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137347/5413514OTS: adesso insurance solutions GmbH