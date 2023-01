High Tide gibt Geschäftsergebnis für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022 bekannt

Das Unternehmen kündigt außerdem die Ernennung von Omar Yar Khan zum Chief Communications and Public Affairs Officer an

CALGARY, ALBERTA, 11. Januar 2023 /IRW-Press/ – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass es sein Finanzergebnis und sein operatives Ergebnis für das am 31. Oktober 2022 endende Quartal und Geschäftsjahr am Montag, den 30. Januar 2023 nach Börsenschluss bekannt geben wird. Das Finanzergebnis und das operative Ergebnis von High Tide für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 wird auf den Webseiten von SEDAR und EDGAR sowie auf der Webseite des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr wird High Tide am Dienstag, den 31. Januar 2023, um 11:30 Uhr (ET/Ostzeit) einen Webcast mit President und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Rahim Kanji abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und die Planung für das Jahr 2023 zu erörtern.

Webcast-Link für die Ergebnisveranstaltung von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/917199613

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren und vor Beginn des Live-Webcasts auf den vorstehenden Link zu klicken. Drei Stunden nach dem Live-Webcast ist unter demselben Link eine Aufzeichnung des Webcasts verfügbar.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über ihre Wählleitung stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Einwahlnummer für Teilnehmer aus Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062

Einwahlnummer für Teilnehmer aus Kanada (Ortsgebühr): 1 226 828 7575

Vereinigte Staaten: 1 844 200 6205

Vereinigte Staaten (Ortsgebühr): 1 646 904 5544

Alle anderen Standorte: +1 929 526 1599

Zugangscode für Teilnehmer: 817464

*Die Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie von einem Live-Operator empfangen werden*.

Chief Communications and Public Affairs Officer