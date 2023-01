WARBURG RESEARCH stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie der Shop Apotheke nach vorläufigen Jahresumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Versandapotheke habe ihr Umsatzziel erreicht und auch die Markterwartung getroffen, schrieb Analyst Michael Heider in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das SDax-Unternehmen sei weiterhin hervorragend aufgestellt, um von der Einführung von elektronischen Rezepts in Deutschland zu profitieren. Es gewinne weiter deutlich an Marktanteilen und wachse auch in einem schwierigen Marktumfeld./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 59,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m