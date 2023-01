Aktienforum-Präsident Ottel anlässlich der Regierungsklausur der Bundesregierung: Bei der Absicherung der Altersvorsorge darf Ideologie keine Rolle spielen



Wien (APA-ots) - "Ein großes Sorgenkind ist nicht nur die staatliche Pension, sondern auch die Altersvorsorge außerhalb der ersten Säule", betont Robert Ottel, Präsident des Aktienforums, anlässlich der gerade stattfindenden Regierungsklausur. "Viele junge Menschen, die heute brav in das staatliche System einzahlen, werden im Alter finanzielle Probleme bekommen. Daher muss der Staat außerhalb der staatlichen Pension neue Wege einschlagen. Die Politik muss hier endlich die ideologischen Scheuklappen ablegen", so Ottel, der gleichzeitig die politischen Ambitionen von Bundesminister Brunner in diesem Bereich positiv hervorstreicht.