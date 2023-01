Das kostet Strom aktuell in Deutschland / Atlas für Strompreise zeigt regionale Strompreise und Preisunterschiede für Bundesländer, Landkreise und Städte an. (FOTO)

Münster (ots) - Ohne Strompreisbremse kostet Strom aktuell für Neuverträge in

Deutschland am 11. Januar 2023 47,72 Cent pro kWh in der Grundversorgung . Im

günstigsten Stromtarif außerhalb der Grundversorgung liegen die Kosten bei 43,01

Cent pro kWh. Die Preise liegen damit in Durchschnitt knapp oberhalb des

Preisdeckels von 40 Cent pro kWh durch die Strompreisbremse.



"Noch vor ein paar Wochen war es in fast ganz Deutschland so, dass die

Grundversorgungstarife die günstigsten Tarife am Markt waren. Das hat sich durch

die zahlreichen Preiserhöhungen der Grundversorger jetzt wieder geändert.

Sichtbar wird das durch einen Blick auf den Atlas für Strompreise . In allen

gelb und rot eingefärbten Regionen ist Strom in der Grundversorgung deutlich

teurer als beim günstigsten Anbieter außerhalb der Grundversorgung", sagt Dr.

Jörg Heidjann, Energieexperte vom Vergleichsportal StromAuskunft.