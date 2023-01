Kapital 1852 übernimmt Mehrheit an Reinigungsgeräte-Hersteller SPRiNTUS - CARL und Deutsche Mittelstandsfinanz beraten

Welzheim / Berlin / Frankfurt (ots) -



- SPRiNTUS ist der am schnellsten wachsende Anbieter von hochwertigen

Reinigungsgeräten für professionelle Anwender in Deutschland

- Im Rahmen eines von CARL und Deutscher Mittelstandsfinanz durchgeführten

strukturierten Prozesses beteiligt sich Kapital 1852 als neuer

Mehrheitsgesellschafter

- Gemeinsam mit Kapital 1852 wird der Standort Welzheim weiter ausgebaut, die

Internationalisierung von SPRiNTUS vorangetrieben und das Produktportfolio

insbesondere auch im Segment der Sicherheitssauger erweitert



SPRiNTUS, eine Wachstumsgeschichte des deutschen Mittelstands, ist um ein

Kapitel reicher: Ein von der Beteiligungsgesellschaft Kapital 1852 verwalteter

Fonds hat eine Mehrheitsbeteiligung an der SPRiNTUS GmbH erworben. Das

Unternehmen wurde 2006 als Ein-Mann-Betrieb in einer Garage gegründet und gehört

heute zu den am schnellsten wachsenden Anbietern hochwertiger professioneller

Reinigungsgeräte. Das Fintech CARL aus Berlin und die Frankfurter M&A-Beratung

Deutsche Mittelstandsfinanz haben SPRiNTUS in dem strukturierten

Beteiligungsprozess exklusiv beraten.