DAX steigt über 14.900 Punkte

Am Vortag hieß es im Insight: Im Fokus steht aktuell der Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von etwa 14.750 Punkten. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer oder dreht der DAX hier wieder nach unten ab? Dazu ist weiter genau auf die Entwicklung im S&P 500 zu achten, der sich aktuell unverändert in der Ichimoku-Wolke im Tageschart befindet und am Vortag an dessen oberer Begrenzung bei 3.950 Punkte nach unten abgeprallt ist. Solange der S&P 500 die Ichimoku-Wolke nicht nachhaltig nach oben durchbrechen kann, ist im weiteren Verlauf mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen. Was dann auch weiteren Druck auf den DAX ausüben sollte."

Der S&P 500 ging am Vortag bei 3.919 Punkten aus dem Handel. Dabei tauchte der S&P 500 zunächst nach unten ab, konnte sich aber im Bereich des 50er-EMA im Tageschart fangen und erneut ansteigen. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Mittwoch im Bereich von 3.930 Punkten etwas höher. Aber weiterhin unter der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Bereich von 3.950 Punkten.