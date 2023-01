First Lithium Minerals führt magnetotellurische Messungen durch

Toronto, 11. Januar 2023 - First Lithium Minerals Corp. („First Lithium Minerals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FLM) (FWB: X28) freut sich, den Beginn von geophysikalischen magnetotellurischen („MT“) Messungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt OCA („Projekt OCA“) in der Region Antofagasta im Norden Chiles bekannt zu geben.

Die Firma SouthernRock Geophysics S.A. wurde mit der Durchführung der geophysikalischen Untersuchungen einschließlich der magnetotellurischen Messungen beauftragt, um die Basis der stark leitfähigen Abschnitte zu definieren, die bei den geophysikalischen transient-elektromagnetischen („TEM“) Messungen ermittelt wurden, die das Unternehmen im vierten Quartal 2022 absolviert hatte (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 13. Dezember 2022). Die Magnetotellurik ist eine elektromagnetische Methode, die natürlich vorkommende passive tellurische Signalquellen verwendet, um die unterirdische Widerstandsstruktur stellvertretend für die Kartierung geologischer Kontakte und Strukturen in Tiefen von bis zu mehreren Kilometern zu definieren.

Das Hauptziel der geophysikalischen MT-Messungen besteht darin, die Verteilung stark leitfähiger horizontaler Zonen mit weniger als 1,0 Ohm-Meter in Tiefen unter 400 m, die über die Reichweite der TEM-Messungen hinausgehen, genauer zu ermitteln, und zwar in zwei identifizierten Sektoren in den nordöstlichen Prospektionsgebieten des Salar de Ascotan (ca. 1.775 ha) und des Salar de Carcote (ca. 1.275 ha), einschließlich des südlichen Prospektionsgebiets des Salar de Ollague (ca. 300 ha). Geplant sind insgesamt 60 Tensor MT-Standorte im Abstand von 600 m entlang von 3 Linien bei Ascotan und von weiteren 5 Linien im Gebiet Ollague-Carcote (Abb. 1 und Abb. 2).

Abbildung 1. Lithiumprojekt OCA. Prospektionsgebiete der Explorationskonzessionen Salar de Carcote und Salar de Ollague. Geplante magnetotellurische (MT) Messungen.

Abbildung 2. Lithiumprojekt OCA. Prospektionsgebiet der nordöstlichen Explorationskonzession Salar de Ascotan. Geplante magnetotellurische (MT) Messungen.

Rob Saltsman, CEO und Director von First Lithium Minerals, sagte dazu: „Wir haben bereits zwei vorrangige Zielgebiete mit stark leitfähigen Zonen ermittelt, die auf saline Aquifere und potenziell mineralisierte Solen in der Tiefe hinweisen. Wir erwarten, dass wir anhand der nachfolgenden geophysikalischen MT-Messungen vielversprechende geophysikalische Merkmale weiter abgrenzen und die potenzielle Tiefe des Grundgesteins ableiten können. Dies sollte unser geologisches und hydrologisches Verständnis verbessern und uns bei der Festlegung von Bohrzielen helfen.“