Valiantys stärkt mit der Übernahme des Atlassian-Beratungsgeschäfts von kreuzwerker seine Position in Europa

kreuzwerker ist einer der führenden Atlassian Platinum Solution Partner auf dem deutschen Markt, der als erster die Spezialisierungen ITSM und Cloud erreicht hat und kürzlich als "Atlassian Partner of the Year 2021" im Bereich "Customer Experience" ausgezeichnet wurde.

Valiantys hat seine führende Position als globaler Atlassian-Partner durch die jüngsten Akquisitionen, darunter die Beratungsdienste von Addteq und Expium, bereits ausgebaut. Valiantys verfügt über eine außerordentliche Präsenz in Europa und Nordamerika und ist bestrebt, weiter zu expandieren und seine Kapazitäten auszubauen.

Durch den Zusammenschluss werden die globalen Aktivitäten von Valiantys und die profunde Expertise in den Bereichen Agile at Scale Transformationen und Managed Services mit der starken Präsenz von kreuzwerker auf dem deutschen Markt für Enterprise Service Management zusammengeführt.

"Die DACH1-Region ist absolut strategisch für die Zukunft von Valiantys und einer der größten Märkte von Atlassian", sagt Lucas Dussurget, CEO von Valiantys. "Das Team von kreuzwerker ist Weltklasse und wir freuen uns sehr, dass es sich unserem Schweizer Team anschließt, um Valiantys als einen führenden Atlassian Solution Partner in der DACH-Region zu etablieren."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Valiantys. Mit ihrer Unterstützung und den bereits vorhandenen Fähigkeiten und Kapazitäten können wir unsere Kunden in der DACH-Region mit einer globalen Präsenz und dem Zugang zu Spezialisten für Cloud-Migrationen, ITSM, Agile at Scale und Work Management noch besser bedienen", sagt Tilman Mürle, Geschäftsführer Atlassian von kreuzwerker. "In Valiantys haben wir Gleichgesinnte gefunden, die voll und ganz mit unserer Kultur und unserer Leidenschaft für die Umsetzung anspruchsvoller Transformationen mit Atlassian-Lösungen übereinstimmen."

"Die Übernahme der Atlassian-Beratungsleistungen von kreuzwerker durch Valiantys ist ein aufregender Schritt in ihrer EMEA-Strategie", sagt Cameron Deatsch, Chief Revenue Officer bei Atlassian. "Die gemeinsamen Anstrengungen dieser Partner werden mehr Kunden in der DACH-Region in die Lage versetzen, das volle Potenzial von Teamwork zu nutzen."