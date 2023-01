BDP-Pressekonferenz am 19.1.2023, 14 Uhr, Berlin

Berlin (ots) - Sorten- und Patentschutz: Wie können der Zugang zu biologischem

Material gesichert und Vielfalt erhalten werden?



Pflanzenzüchtung und neue Pflanzensorten sind angesichts der sich wandelnden

klimatischen Verhältnisse und der Notwendigkeit, die verfügbaren Ressourcen zu

schonen, die Basis für die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Der

Schutz geistigen Eigentums schafft Anreize für Innovationen in der

Pflanzenzüchtung. Landwirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbraucher

profitieren von der daraus resultierenden großen Kulturarten- und

Sortenvielfalt.



Die geistigen Eigentumsrechte an neuen Pflanzensorten sichert der Sortenschutz.

Die sogenannte Züchtungsausnahme ermöglicht dabei den uneingeschränkten Zugriff

auf aktuelle Sorten für weitere Züchtungen und die freie Vermarktung neuer

Entwicklungen. Zum Schutz von technischen Erfindungen in der Molekularbiologie

und der Pflanzenzüchtung findet das Patentrecht Anwendung, das im Gegensatz zum

Sortenschutz jedoch keine volle Züchtungsausnahme umfasst. Es kann deshalb zur

Beschränkung des Zugangs zu genetischem Material für die Pflanzenzüchtung

führen. In den letzten Jahren hat sich das Patentaufkommen im

pflanzenzüchterischen Bereich erhöht. Zunehmend werden Patente für pflanzliche

Eigenschaften beantragt und erteilt, die im konkreten Fall molekularbiologisch

oder auf andere technische Weise realisiert werden, gleichzeitig aber auch in

der Natur vorkommen oder entstehen könnten.