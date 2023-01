inboundfriends - Digitalagentur Friendventure gründet neue Tochter für Inbound Marketing (FOTO)

Köln (ots) -



Die Agentur mit Sitz in Köln wird zukünftig, unter Leitung des erfahrenen

Agentur-Managers Marc Heydrich, B2B-Unternehmen in der Umsetzung ihrer

digitalen Wachstumsstrategien mit Inbound Marketing und Marketing Automation

unterstützen.



Beschaffungsprozesse und Sales Cycles im B2B-Segment sind komplex und lang. Die

steigenden Online-Marketing-Aktivitäten vieler Unternehmen konzentrieren sich

aber lediglich auf sehr kaufbereite Interessenten und ignorieren die wertvolle

Zielgruppe, die noch am Beginn der Customer Journey steht. Dabei geht enorm

viel Potenzial verloren, denn tatsächlich sind bis zu 90 % der Zielgruppe zum

jeweiligen Zeitpunkt zwar noch nicht kaufbereit, aber grundsätzlich als

zukünftige Kunden interessant.





An dieser Stelle setzt inboundfriends an, um mithilfe von Inbound Marketing diekomplette Customer Journey seiner Kunden abzudecken und die relevanteZielgruppe permanent ansprechen zu können."Durch Marketing-Automatisierung geht das effizient, skalierbar und ohnemanuellen Vertriebsaufwand. Zunächst wird die relevante Zielgruppe mitattraktiven Content-Angeboten in Leads umgewandelt und dann dieKaufbereitschaft durch gezielten Einsatz von Lead Nurturing gesteigert. Diesvergrößert nicht nur die Gruppe der Interessenten, sondern vereinfacht auch dieArbeit des Vertriebs, da generierte Leads bereits vorqualifiziert sind. InboundMarketing eignet sich daher vor allem für Unternehmen, die eine sehr hoheNachfrage für ihr Angebot erzeugen wollen", so Marc Heydrich, Geschäftsführerund Mitgesellschafter von inboundfriends.Für Friendventure bedeutet die Gründung der Tochtergesellschaft zugleich denersten Schritt in Richtung Agenturgruppe. Während man seit 2012 bislang auf dieEntwicklung von anspruchsvollen Websites, Webanwendungen und Onlineshops fürMittelständler und bekannte Marken fokussiert ist, wächst das Portfolio nunweiter in Richtung einer ganzheitlichen B2B-Marketing-Transformation. WeitereVerticals sollen folgen, sowohl durch eigene Gründungen als auch durchÜbernahmen anderer Spezialisten.Julian Hansmann, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter vonFriendventure freut sich über diesen Schritt: "Schon länger arbeiten wir daran,Friendventure als Agentur-Plattform aufzustellen, um die bisher entstandenenStrukturen, Prozesse und Kundenbeziehungen gemeinsam mit anderenSpezial-Agenturen ausbauen und skalieren zu können. Dies ermöglicht es unsletztendlich, effektiver und umfassender auf die Bedürfnisse unserer Kundeneinzugehen. Mit der Gründung einer eigenständigen Tochtergesellschaft bietenwir unseren Kunden das Beste aus beiden Welten: die Schlagkraft und Erfahrungeiner etablierten Digitalagentur mit der Effizienz und dem Fokus eines zu 100 %auf Inbound Marketing ausgerichteten Spezialisten."Mit Gründung hat die neue Gesellschaft zudem die Zertifizierung zum "HubSpotSolution Partner" erfolgreich abgeschlossen. Alexander Erdmann, Channel AccountManager bei HubSpot, gratuliert: "Wir freuen uns, mit inboundfriends einenneuen Partner mit einem ausgeprägten Know-how im Bereich des B2B-Marketingsgefunden zu haben. Kombiniert mit der All-in-one-Plattform von HubSpot ergibtsich so für Unternehmen, die über Inbound Marketing mehr Leads und mehrAbschlüsse generieren wollen, ein leistungsstarker Mix."Pressekontakt:Marc HeydrichE-Mail-Adresse: mailto:marc.heydrich@inboundfriends.comTelefonnummer: +49 (0) 221 / 95 49 18 0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167644/5413795OTS: inboundfriends GmbH