St. Gallen (ots) - Die Versicherungsbranche steht unter Effizienzdruck und mussihre Produktwelt im Sinne der Kunden neu arrangieren. Zudem stehen angesichtsseltener Kundenkontakte und tendenziell austauschbarer Produkte CustomerExperience und digitale Mehrwerte im Vordergrund. Um das bestehende Ökosystementsprechend anzupassen, werden die Systeme verstärkt in Container migriert undin der Cloud betrieben - ob beim Hyperscaler oder im eigenen Keller. Auch eineweitere Automatisierung auf Basis von mit Künstlicher Intelligenz gesteuertenProzessen wird die Abläufe in der Branche nachhaltig verändern. Dr. EikeSchmidt, Chief Technology Officer der auf Software-Lösungen für dieinternationale Versicherungswirtschaft spezialisierten Adcubum AG, mahnt zurEile und einer mutigen Adaption neuer Technologien. Andernfalls würdendigitalaffine Newcomer die etablierten Unternehmen aus dem Markt drängen."Versicherungsunternehmen unterliegen strengen Compliance-Regeln. Zeitgleichsteigt der Druck, die Effizienz- und Leistungsvorteile der Digitalisierung andie Kunden weiterzugeben. Dies wirkt sich auf die großen Technologie- undIT-Trends in diesem Jahr aus", sagt Adcubum CTO Schmidt. Die Branchekonzentriere sich deshalb darauf, mit Hilfe der Digitalisierung das bestehendeLeistungsangebot anzureichern und ergänzend dazu Künstliche Intelligenz (KI)schrittweise einzuführen. Schwierig dabei: "Das Business Model hinter KIunterscheidet sich von der klassischen Software und ist für dieVersicherungs-Industrie untypisch. In Bezug auf Regulatorik, Daten-Complianceund Fürsorgepflichten gibt es ein Spannungsfeld zwischen dem technisch Möglichenund Erlaubten beziehungsweise Sinnvollen."Der bereits angestoßene Paradigmenwechsel von virtuellen Maschinen auf eineContainer-basierte Software-Architektur werde sich auch 2023 fortsetzen.IT-Experte Schmidt geht davon aus, "dass die Container- und Cloud-Technologiezunehmend in die Versicherungswelt drängen wird. Die Unternehmen setzen dabeijedoch lieber auf die Private oder Hybrid Cloud statt auf die Public Cloud."IT wird das Zünglein an der WaageAdcubum-Manager Schmidt zufolge laufen die etablierten Player derVersicherungs-Industrie Gefahr, von branchenfremden Unternehmen aus dem Marktgedrängt zu werden: "Es droht ein Verdrängungswettbewerb, denn vieleIT-Unternehmen wollen den Versicherungsmarkt verändern. Natürlich empört sichdie traditionsreiche Assekuranz darüber und wähnt sich mit ihrer jahrelangenErfahrung auf der sicheren Seite. Aber viele Branchen haben lernen müssen:Tradiertes Business-Wissen verliert im Kampf gegen Digitalisierungseffekte. Und