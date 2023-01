Gemeinsame Pressemitteilung Europäische Nutzenbewertung in der Sackgasse (FOTO)

Berlin (ots) - Ein Jahr nach Inkrafttreten der europäischen Verordnung zur

Bewertung von Gesundheitstechnologien sehen die deutschen Pharmaverbände BPI

e.V. und vfa e.V. die Umsetzung an einem toten Punkt angelangt.



"Es muss jetzt eine Richtungskorrektur erfolgen, denn die gesetzten Ziele sind

so nicht erreichbar", sagt der BPI-Vorsitzende Dr. Hans- Georg Feldmeier.

"Insbesondere hakt es bei der Partizipation. Wir müssen die Beteiligung der

Unternehmen im EU-HTA-Prozess stärken und die Expertise aller Stakeholder besser

einbeziehen. So können wir die Divergenzen in Europa abbauen und möglichst eine

Angleichung an gemeinsame europäische Bewertungsmethoden erreichen."