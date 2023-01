Der hohe Industrieanteil in Deutschland muss als Chance genutzt werden (AUDIO)

Berlin (ots) - VDA-Präsidentin Hildegard Müller: "Wir brauchen internationales

Standing durch einen wettbewerbsfähigen Standort. So schaffen wir Akzeptanz für

eine richtige Klimaschutzpolitik!"



EXKLUSIV-INTERVIEW MIT HILDEGARD MÜLLER





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Krieg in der Ukraine, massiv gestiegene Energiekosten, anhaltende Knappheitenentlang der Wertschöpfungsketten - die internationalen Automobilmärkte haben einschwieriges Jahr hinter sich. Und auch 2023 wird nicht weniger herausfordernd:Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Mobilität ist in vollem Gange,gleichzeitig halten die andauernde Inflation und die Furcht vor einer Eskalationder Taiwan-Krise Hersteller und Zulieferer in Atem. Vor diesem Hintergrundforderte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) HildegardMüller bei der heutigen digitalen Jahrespressekonferenz ein klares Bekenntniszum Industriestandort Deutschland seitens der Politik. Denn angesichts derCorona-Pandemie und der Energiekrise wurden die schon vorher vorhandenenStandortschwächen Deutschlands schonungslos offengelegt, so die VDA-Präsidentin.Wir haben uns mit Hildegard Müller über das abgelaufene Jahr, ihre Forderungenan die Politik sowie ihre Prognose für 2023 unterhalten.1. Frau Müller, Krieg in der Ukraine, massiv gestiegene Energiekosten,anhaltende Knappheiten entlang der Wertschöpfungsketten - die Herausforderungenfür die Automobilindustrie waren 2022 immens. Wie hat die Branche das vergangeneJahr gemeistert?2022 war für uns alle herausfordernd, mit ganz neuen Dimensionen, auch durch denKrieg in der Ukraine. Auch 2023 bleibt zu sagen: große Herausforderungenbleiben. Es wird ein Jahr des Standortes. Es geht um die europäischeWettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, das können wir schon zu Beginn dieses Jahressehr deutlich sagen. (0:17)2. Wie blicken Sie auf das Jahr 2023? Optimistisch?Anfang Januar bin ich mit den Prognosen noch etwas vorsichtig. Wir haben ja imletzten Jahr erlebt, wie sich das mit der Prognose entwickelt hat. Wir hoffennatürlich, dass wir eine Besserung bekommen, dass wir jetzt auch politisch dieHausaufgaben gemacht bekommen, die notwendig sind, damit wir relevant bleibenkönnen in Deutschland und in Europa. Und wir hoffen natürlich insbesondere auch,dass wir keine Folgen mehr von Covid oder anderen Katastrophen zu bewältigenhaben. (0:22)3. Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist der Klimawandel. Machtdie deutsche Automobilindustrie genug, um die Klimaziele zu erreichen?Wir übernehmen natürlich ungeheuerliche Anstrengungen. Es gibt großeInvestitionen, rund 220 Milliarden Euro bis 2026, nur in neue Antriebe und