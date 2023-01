Kulinarik und Ski-Genuss beim Sonnenskilauf

Straß im Straßertale (ots) - Kulinarischer Winter in Österreich bei Genuss

Skiurlaubern in Österreich stehen mit "Ski-Genuss" von Genuss Reisen genussvolle

Winterurlaube zur Verfügung. Landschaftliche und kulinarische Genüsse werden im

Februar und März beim Sonnenskilauf in ausgewählten Hotels angeboten: In

Salzburg das Hotel Bergheimat in Mühlbach am Hochkönig, der Hanneshof in

Filzmoos und das Erwachsenenhotel " Der Königsleitner" in der Zillertal Arena

sowie das Hotel Albona Nova in Zürs-Lech am Arlberg, Vorarlberg. Diese Hotels

wenden sich an aktive Genießer, vor allem auch an 50plus-Gäste. Die Initiative "

Ski-Genuss

(https://www.genussreisen-oesterreich.at/ski-genuss-kreativitaet-2022/) " wird

daher auch von 50plus Hotels mitgetragen.



Ski- und Weingenuss bei Winterromantik am Hochkönig ist das Ski-Genuss-Angebot

im Hotel Bergheimat**** in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg. Romantische Tage

sind hier mit Pferdeschlitten(kutschen)-Fahrt, Sektfrühstück,

Candle-Light-Dinner und vielen weiteren, kuscheligen Zusatzleistungen beim

Hochkönig in der Skiregion Amadé zu erleben. Ein Highlight ist der Sonnenskilauf

von 11.-19. März 2023 zur Ski- und Weingenusswoche!