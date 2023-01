Die Muttergesellschaft der Metropolitan Commercial Bank kündigte am Anfang der Woche an, die Geschäfte mit Kryptowährungen und -unternehmen zu beenden. Die Bank sagte laut dem Finanznachrichtenportal Barron‘s, dass sie das Geschäft mit bestehenden Kunden in diesem Jahr abwickeln werde, was "minimale finanzielle Auswirkungen" auf ihr eigenes Geschäft haben werde. Die US-Holdinggesellschaft sah sich aufgrund des jüngsten Krypto-Abschwungs und regulatorischer Gegebenheiten zu diesem Schritt gezwungen.

Das könnte zur Folge haben, dass andere Finanzhäuser folgen und der Krypto-Branche den Rücken kehren. Metropolitan machte im Jahr 2022 einen Umsatz von 255 Millionen US-Dollar und gehört somit nicht zu den größten Banken. Der Krypto-Sektor war ein wesentlicher Wachstumstreiber. "Wir haben einen großartigen Platz am Tisch mit den besten Kryptounternehmen der Welt", sagte Metropolitan-CEO Mark DeFazio damals noch. Unter anderem nahm die Bank Einlagen von der bankrottgegangenen Krypto-Kreditgebers Voyager Digital an. In der Erklärung am Anfang der Woche heißt es dann plötzlich von DeFazio: "Krypto-Kunden, -Vermögenswerte und -Einlagen haben nie einen wesentlichen Anteil am Geschäft des Unternehmens ausgemacht und haben das Unternehmen nie wesentlichen finanziellen Risiken ausgesetzt."