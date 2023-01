Seit dem Einmarsch russischer Panzer in die Ukraine am 24. Februar des vergangenen Jahres ist das Umfeld an vielen Fronten chaotisch geworden: Die Inflation kehrt mit großer Wucht zurück, begleitet von einer deutlichen Kehrtwende der Zentralbanken, einer Energiekrise und rezessiven Tendenzen. Zweifellos muss man diese Ereignisse auch den aufeinanderfolgenden Episoden der weltweiten Pandemie ankreiden, die die Versorgungsketten aus dem Gleichgewicht gebracht haben, die darauf ausgelegt sind, kontinuierlich zu laufen und nicht immer wieder «Stop and Go» zu betreiben.

Im Jahr 2022 konfrontierte uns der geopolitische Katalysator mit einem Bumerang-Effekt und einem traurigen Walzer zwischen wiederholten Zinserhöhungen der Zentralbanken diesseits und jenseits des Atlantiks, Stagflationsängsten und Ängsten vor Energieknappheit. Die Märkte haben diese Ereignisse bestätigt: Die Zinsen für 10-jährige Anleihen steigen in den USA von 1,5 % auf fast 4 %, was die Anlage in Anleihen im vergangenen Jahr benachteiligt hat. Der weltweite Aktienindex fiel um fast 20 %. Der US-amerikanische S&P 500 verzeichnete mit einem Rückgang in der gleichen Größenordnung (-20 %) den stärksten Rückgang seit 2008; der Nasdaq-Index bezahlt für seine Exzesse der Vorjahre mit einem Rückgang um 33 %. Nur der Energiesektor ( 40 % des Branchenindex) profitierte von der Verteuerung und Verknappung von Energieprodukten.

Es wird auch geschätzt, dass der Dollar gegenüber dem Korb der wichtigsten Währungen um etwa 8% gestiegen ist.

Wir für unseren Teil nehmen zwei Lehren für die Zukunft mit: Erstens gehört der «Free Lunch» mit negativen Zinsen und überflüssigem Kapital nun der Vergangenheit an, was kluge Anleger dazu veranlassen wird, sich von übermäßig verschuldeten Unternehmen fernzuhalten; zweitens scheint uns eine Rückkehr zur Normalität sowohl in Bezug auf die Inflation (der Höhepunkt wäre erreicht), den Energieschock und den Welthandel denkbar. Dies bestätigt unsere Strategie, Portfolios zu bevorzugen, die aus Unternehmen bestehen, die nach unseren fundamental und konservativ orientierten Kriterien ausgewählt wurden, aber von einem Konjunkturaufschwung profitieren könnten.