Goldman Sachs teilte am Dienstag mit, dass die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr voraussichtlich um 0,6 Prozent wachsen werde. Zuvor war die US-Investmentbank von einer sinkenden Wirtschaftsleistung ausgegangen. Zuerst berichtete darüber die Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass das Wachstum in der Eurozone in den Wintermonaten aufgrund der Energiekrise schwach sein wird, rechnen aber nicht mehr mit einer technischen Rezession" heißt es in einer Mitteilung von Goldman Sachs-Ökonomen unter der Leitung von Sven Jari Stehn.



Noch im November hatten die Goldmänner einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent für die Eurozone prognostiziert. Eine technische Rezession wird in der Regel definiert als ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale.