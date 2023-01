Karora meldet eine Rekordjahresproduktion von 133.836 Unzen Gold und einen Rekordumsatz von 132.047 Unzen Gold im Jahr 2022

Der ungeprüfte konsolidierte Bargeldbestand von Karora belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 68,7 Mio. $, ein Anstieg um 12,6 Mio. $ im Vergleich zum 30. September 2022.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr mit Produktionsrekorden bei Karora bekannt geben zu können. Mit einer Rekordproduktion von 133.836 Unzen Gold im Jahr 2022 liegen wir am oberen Ende unserer Prognose für das Gesamtjahr 2022 von 120.000 bis 135.000 Unzen. Wir haben auch unsere Cash-Position erhöht, während wir gleichzeitig in das Unternehmen investiert haben, und beendeten das Jahr mit einem Cash-Bestand von 69 Millionen $.

Ich bin stolz auf unser Team, dass es wieder einmal unseren operativen Plan erfüllt und unser Produktionsziel für 2022 erreicht hat, obwohl wir mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen hatten. Das vergangene Jahr begann mit einem enormen Maß an Unsicherheit, da Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 die Verfügbarkeit von Arbeitskräften vorübergehend stark einschränkten, was sich auf unsere Zahlen im ersten und zweiten Quartal auswirkte. Wie unser Betriebsteam in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat, haben wir uns der Herausforderung gestellt und wie versprochen ein starkes zweites Halbjahr 2022 erreicht, in dem wir unseren bisherigen Jahresproduktionsrekord um fast 20 % übertroffen haben.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit unserer Leistung im Jahr 2022 und freue mich auf die weitere Umsetzung unseres Wachstumsplans im Jahr 2023 und darüber hinaus. Die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022 werden voraussichtlich Mitte März 2023 veröffentlicht.

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000-205.000 Unzen zu erhöhen. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora bei der Reduzierung von Emissionen in seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.