Chris Cassidy wird zum President und Chief Commercial Officer von Mojix ernannt

BOCA RATON, FLORIDA, USA / ACCESSWIRE / 11. Januar 2023 / Mojix, eine führende SaaS-Plattform für Bestandsmanagement und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, freut sich bekannt zu geben, dass Chris Cassidy als President und Chief Commercial Officer in das Unternehmen eingetreten ist. Diese Ankündigung ist das direkte Ergebnis des enormen Erfolges, den Mojix in den letzten Jahren erzielt hat, in denen das Unternehmen ein bedeutendes Wachstum und Verbesserungen bei Umsatz, Kundenwachstum und Produktinnovation verzeichnen konnte. Zur Unterstützung dieser Errungenschaften hat das Unternehmen strategische Partnerschaften für die Serialisierung und RFID-Strichcodierung aufgebaut, die von führenden Kunden aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Luxusmarken, Fertigung, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Einzelhandel auf der ganzen Welt genutzt werden.

Chris Cassidy

Dan Doles, CEO von Mojix, sagt dazu: „Chris Cassidy bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Supply-Chain-Management-Positionen sowie ein tiefes Fachwissen und eine herausragende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit führenden globalen Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Supply-Chain-Optimierung in Mojix ein. Chris ist ein anerkannter Experte für SaaS-Lösungen für Supply Chain Management, Logistik und Enterprise Supply Chain in den Bereichen Kundenbetrieb, Strategie, Vertrieb und Marketing. Wir freuen uns mit Chris zusammenzuarbeiten, um unsere langfristige strategische Vision zu fördern und unseren Kunden einen Mehrwert als branchenführende SaaS-Plattform für die Rückverfolgbarkeit auf Artikelebene zu bieten.“

Vor seinem Eintritt bei Mojix war Chris EVP & Chief Revenue Officer bei Trax Technologies. Zuvor hatte er verschiedene Führungsposten im Bereich Supply Chain mit zunehmender Verantwortung bei Gartner, UPS und GSK inne. Er hat einen BS in Wirtschaftsingenieurwesen vom Georgia Institute of Technology und eine Zertifizierung im Rahmen des Executive-Programms für Supply Chain Management vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).