Skeena kündigt Aktualisierungen im Management-Team an

"Im Namen des Vorstandes und aller Skeena-Mitarbeiter möchte ich Shane für seinen Beitrag zum Eskay Creek Projekt danken. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen", sagte Walter Coles, Executive Chairman.

Darüber hinaus freut sich Skeena, die Beförderung von Adrian Newton zum Vice President ("VP") of Exploration bekannt zu geben. Herr Newton berichtet an Paul Geddes, Skeenas Senior Vice President of Exploration and Resource Development, und ist ein integrales Mitglied des Explorationsmanagementteams. Er wird weiterhin Explorationsprogramme beaufsichtigen und das strategische Wachstum des Projektportfolios des Unternehmens im Goldenen Dreieck unterstützen. Herr Newton arbeitet seit fast 5 Jahren im Explorationsteam von Skeena und verfügt über mehr als 18 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Edelmetalle, von der Arbeit mit Junior-Explorationsunternehmen bis hin zu großen Bergbauunternehmen.

Randy Reichert, President und CEO des Unternehmens, sagte: "Es ist eine Freude, dass Adrian die Position des VP of Exploration übernimmt. Adrian hat seine technischen Fähigkeiten bei der Lagerstätte Eskay Creek unter Beweis gestellt und war maßgeblich an den jüngsten Explorationserfolgen auf dem Projekt beteiligt".

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,00 g/t AuEq im Tagebau, einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von einem Jahr bei 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist. Skeena setzt derzeit die Explorationsbohrungen bei Eskay Creek fort.