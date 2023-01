Die aktuelle charttechnische Konstellation bei Intel nährt die Hoffnung auf einen Boden und im besten Fall auf eine untere Trendwende… Im Fokus des Handelsgeschehens steht der Kursbereich von 30 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch, könnte der Knoten platzen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Intel hieß es am 28.12. unter anderem „[…] Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Intel schließlich zur Umkehr. Die Aktie steuert nunmehr auf die zentrale Unterstützung – den Kursbereich um 25 US-Dollar – zu. Damit ist die Aufgabenstellung unter charttechnischen Aspekten klar definiert: Intel muss die 25 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Alles andere würde die Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Sollte es Intel gelingen, die 25 US-Dollar zu halten, bestünde die Chance auf die Ausbildung eines Doppelbodens; sofern es im Anschluss doch noch zu einem Vorstoß über die 31+ US-Dollar kommen sollte. Sollte es hingegen zum Bruch der 25 US-Dollar kommen, könnten Intel weitere Abgaben in Richtung 23,5 US-Dollar bzw. 22,0 US-Dollar drohen. Diese Kursbereiche erlangten im Jahr 2014 bzw. im Jahr 2013 eine gewisse Relevanz als Unterstützung.“.



In der Folgezeit stand der Kursbereich um 25 US-Dollar stark unter Druck, doch Intel gelang es, den Bereich zu verteidigen und so den charttechnischen Knockout noch einmal abzuwenden.

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten verhalf auch Intel zu einem Comeback. Intel konnte sich von den 25 US-Dollar lösen und strebt nun in Richtung des möglicherweise entscheidenden Widerstandsbereiches 30 US-Dollar / 31+ US-Dollar.

Ein erfolgreicher Vorstoß über die 31 US-Dollar würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen und Intel auf der Oberseite weitere Chance eröffnen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 35 US-Dollar durchaus möglich. Auf der Unterseite hat der Bereich um 25 US-Dollar weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat sich dessen Relevanz noch einmal deutlich erhöht. Ein signifikanter Rücksetzer unter die 25 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.