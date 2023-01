GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank in einem Ausblick auf die Schlussquartalszahlen europäischer Investmentbanken von 16,30 auf 16,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen dürften eine erhöhte gesamtwirtschaftliche Unsicherheit widerspiegeln, aber auch eine insgesamt robuste Dynamik etwa im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC), schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem für die Deutsche Bank ist er diesbezüglich optimistisch gestimmt und erwartet für das FICC-Geschäft einen Anstieg um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 19:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 11,72EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,90

Kursziel alt: 16,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m