UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom in einem Ausblick auf 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,40 Euro belassen. Der Telekombranche mangele es an Umsatzwachstum, da es zu viele Anbieter auf zu vielen Märkten gebe und die Investitionen in Glasfaserleitungen extrem hoch seien, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine vier präferierten Aktien seien die der Deutschen Telekom und die von Cellnex sowie der zwei nun auf "Buy" hochgestuften Werte Swisscom und Telenor. Die T-Aktie sei ein günstiger defensiver Wert mit geringen Ergebnisrisiken und attraktiven Ausschüttungen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 04:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 04:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 20,11EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,40

Kursziel alt: 26,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m