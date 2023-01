Sebapharma erwirbt Teile der Produktionsstätte der Rudolf Dankwardt GmbH in Norderstedt

Boppard/Norderstedt (ots) - Herstellung von Shampoos, Lotionen und Duschprodukten wird fortgeführt +++ Produktionskapazitäten werden erweitert +++ Rudolf Dankwardt GmbH investiert in Liquid- und Aerosole-Produktion in Lübtheen

Die Sebapharma GmbH & Co. KG hat einen Teil des in Norderstedt gelegenen Fertigungsstandorts der Firma Rudolf Dankwardt GmbH erworben. Über den Kaufpreis haben beide Partner Stillschweigen vereinbart. Auch zukünftig werden dort insbesondere Liquidprodukte wie Shampoos, Lotionen und Duschprodukte für die Hautreinigungs- und -pflegemarke sebamed mit dem pH-Wert 5,5 hergestellt. "Wir haben sehr gute Verbindungen zu Lohnherstellern, mit denen wir seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten erfolgreich und eng zusammenarbeiten. Die Rudolf Dankwardt GmbH steht mittlerweile für einen sehr bedeutenden Produktionsanteil unserer national und international vertriebenen medizinischen Hautreinigungs- und -pflegeprodukte. Diese langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft bleibt auch mit der Übernahme eines Teils der Produktionsstätte bestehen und garantiert weiterhin die herausragende Produktqualität", so Thomas Maurer, Geschäftsführer der Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Sebapharma. "Mit der Teilübernahme des Produktionsstandorts Norderstedt durch Sebapharma verlieren wir einen geschätzten, langjährigen Kunden. Die Mitarbeiter an diesem Standort wechseln allerdings zu einem der renommiertesten Arbeitgeber im Bereich der medizinischen Hautpflege, was unsere Entscheidung auf die Fokussierung auf ein Werk ermöglicht hat", ergänzt Henner Jahnke, Geschäftsführer der Rudolf Dankwardt GmbH.



Rudolf Dankwardt GmbH produziert in Lübtheen weiter



Die Aerosole-Herstellung der Rudolf Dankwardt GmbH ist nicht Bestandteil der Produktionsübernahme durch Sebapharma. Die Rudolf Dankwardt GmbH wird weiterhin im Werk in Lübtheen sowohl Liquid- als auch Aerosolprodukte im Kundenauftrag produzieren und plant durch Investitionen in beiden Produktionsbereichen die Kapazitäten weiter auszubauen. "In unserem Werk Lübtheen setzten wir die Fokussierung auf den Ausbau von Kapazitäten fort. Wir bündeln unser Spezial-Know-how jetzt an einem Standort und werden unseren Kunden dadurch noch effizientere Dienstleistungen in beiden Produktionsbereichen anbieten können", so Thomas Wiedermann, Geschäftsführer Rudolf Dankwardt GmbH. Für den Standort Lübtheen der Rudolf Dankwardt GmbH bedeutet die Fokussierung einen deutlichen Bedarf an Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in allen Produktionsbereichen.