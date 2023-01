Kraftstoffpreise geben spürbar nach / Niedriger Ölpreis und stärkerer Euro begünstigen Entspannung an den Zapfsäulen (FOTO)

München (ots) - Leichte Entspannung an den Zapfsäulen: Nachdem die Spritpreiseseit Mitte Dezember zuletzt um bis zu neun Cent je Liter gestiegen waren, zeigtsich nun ein spürbarer Rückgang. Laut aktueller ADAC Auswertung derKraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweitenMittel 1,707 Euro - ein Minus von 3,6 Cent gegenüber der Vorwoche. Nochdeutlicher ist der Preisrückgang bei Diesel: Ein Liter kostet 1,811 Euro, dassind 3,9 Cent weniger als vor Wochenfrist.Begünstigt wurde der Rückgang der Spritpreise vor allem durch die niedrigerenRohölnotierungen. Während ein Barrel der Ölsorte Brent vor einer Woche noch rund83 US-Dollar kostete, liegt der Preis aktuell bei etwa 80 Dollar. Vorteilhaftfür die Verbraucher ist zudem, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar erneutstärker geworden ist. Auch intensiver Wettbewerb kann für eine dynamischeEntwicklung des Kraftstoffmarktes sorgen und weitere Preissenkungen ermöglichen.Trotz der erfreulichen Entwicklung besteht weiterhin Potenzial fürPreisnachlässe.Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC am besten abends tanken. Besonderszwischen 20 und 22 Uhr sind die Kraftstoffpreise niedrig. Morgens sollte manhingegen einen Bogen um die Tankstellen machen, will man nicht durchschnittlichzwölf Cent je Liter mehr für den Kraftstoff bezahlen.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschlandzur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt undaktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5414017OTS: ADAC