Grifols erzielt positive Topline-Ergebnisse der Phase 3b-Studie für seine Fibrinkleber zur Behandlung chirurgischer Blutungen bei pädiatrischen Patienten

Barcelona, Spanien (ots) -



- Alle primären und sekundären Endpunkte wurden erreicht, wobei Grifols Fibrin

Sealant (FS) ein positives Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufweist.

- Eine Indikation für jüngere Patienten würde es Grifols ermöglichen, die

Reichweite seiner FS-basierten biochirurgischen Lösungen, VISTASEAL(TM) und

VERASEAL(TM), die von Ethicon vermarktet und vertrieben werden, zu erweitern.

- Grifols setzt seine Innovationstätigkeit in allen Geschäftsbereichen fort und

wendet sein ständig wachsendes Wissen über Plasmaproteine und andere

Biotherapien zur Behandlung von Patienten an.



Grifols' auf Plasmaprotein basierender Fibrin-Sealant (FS) zur Kontrolle

chirurgischer Blutungen hat positive Ergebnisse in einer klinischen Studie der

Phase 3b bei pädiatrischen Patienten erzielt. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P,

NASDAQ:GRFS) ist ein weltweit führender Anbieter von Plasmamedikamenten, der

seit mehr als 110 Jahren zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens

der Menschen beiträgt.