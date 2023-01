UKRAINE HOUSE DAVOS ÖFFNET VOM 16. BIS 19. JANUAR IN DAVOS

HOCHKARÄTIGES PROGRAMM AN VERANSTALTUNGEN UND REFERENTEN: www.ukrainehousedavos.com

LONDON, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- DAVOS – Das Ukraine House Davos öffnet am 16. Januar 2023 seine Türen für vier Tage mit Podiumsdiskussionen und kulturellen Veranstaltungen am Rande des Weltwirtschaftsforums. Das diesjährige Programm der Veranstaltung, die zum fünften Mal stattfindet, zielt darauf ab, die internationale Solidarität und Unterstützung für die Ukraine zu stärken.

Die ukrainische Führung und die Bürger der Ukraine haben die Welt mit außergewöhnlichen Taten der Tapferkeit inspiriert – vom Schlachtfeld bis zur Freiwilligenarbeit, von der Diplomatie bis zur Wirtschaft. Wie Präsident Selenskyj in seiner historischen Ansprache vor der Gemeinsamen Sitzung des Kongresses kürzlich in Washington, DC, erklärte, „ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter.". Trotz der russischen Invasion ist die Ukraine weiterhin geeint, trotzt den Invasoren, ist entschlossen, stark und widerstandsfähig. Dies ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern ein Angriff auf die Grundsätze und Werte der demokratischen Welt.

Ukraine House Davos wird diese unglaubliche Tapferkeit und Führungsstärke ins Rampenlicht rücken und sich auch mit der Frage befassen, wie man eine friedliche und souveräne Ukraine wieder aufbauen und in ihre Zukunft investieren kann.

„In diesem Jahr werden wir im Ukraine House Davos auf der weltweiten Unterstützung für die Ukraine aufbauen, die die demokratische Welt im vergangenen Jahr geeint hat", sagte Ulyana Khromyak, Executive Director des Ukraine House Davos. „Dieses Jahr war für die Ukrainer eine enorme Herausforderung, und die Härten, der Schmerz und das Leid halten von Tag zu Tag an. Die Gewissheit, dass die internationale Gemeinschaft in Davos und darüber hinaus an der Seite der Ukraine steht, hat unserem Land viel Kraft gegeben. Wir müssen unsere Souveränität verteidigen, weiter für unsere Freiheit und unsere europäische Zukunft kämpfen und uns auf den Wiederaufbau und die Wiederbelebung unseres großartigen Landes freuen. Wir fühlen uns geehrt, Gastgeber für weltberühmte internationale Redner, erstklassige Moderatoren und vor allem für inspirierende Ukrainer zu sein, die ihr Land an der Front verteidigen und die anhaltende Widerstandsfähigkeit und den Widerstand des Landes mit allen verfügbaren Mitteln unterstützen. Wir freuen uns darauf, Sie im Ukraine House Davos begrüßen zu dürfen."