Analysys Mason prognostiziert, dass KMU ihre Ausgaben für Technologie im Jahr 2023 erhöhen werden, jedoch nicht auf das Niveau vor der Pandemie

KMU werden in IT-Lösungen investieren, die Innovationen vorantreiben, und die Einführung neuer Technologien wird die Vertriebskanäle verändern.

NEW YORK, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Analysys Mason, ein auf Technologieberatung und -forschung spezialisiertes Unternehmen, prognostiziert, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ihre Ausgaben für Technologie im Jahr 2023 erhöhen werden und trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen zuversichtlich in Bezug auf die Geschäftsentwicklung sind. Es wird erwartet, dass die 145 Millionen KMU weltweit im Jahr 2023 1,45 Billionen USD für IT ausgeben werden (40 % aus Nord- und Südamerika, 30 % aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika und 30 % aus dem asiatisch-pazifischen Raum), angetrieben durch den postpandemischen Trend zur digitalen Transformation. Dies entspricht einem Wachstum von 6,3 % im Vergleich zu den Ausgaben im Jahr 2022, während vor der Pandemie ein Wachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr erwartet wurde. Die Prognosen basieren auf den Daten des SMB Technology Forecaster von Analysys Mason, der Einblicke in die Ausgaben von KMU in 132 Technologiekategorien in 52 Ländern bietet.