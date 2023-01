Public-Access-Lagoons-Projekte von Crystal Lagoons expandieren nach Israel

MIAMI, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons und Israel haben zwei Dinge gemeinsam: die Liebe zur Technologie und den Wunsch, die Lebensqualität durch Innovation zu verbessern. Gerade in diesem Land, einem der innovativsten der Welt, hat der multinationale Konzern eine neue Vereinbarung zur Entwicklung von Public-Access-Lagoons-Projekten, auch PAL-Entwicklungen genannt, getroffen.

Die Projekte werden in Partnerschaft mit der internationalen Immobilienholding Ecipsa entwickelt und könnten sich in Großstädten wie Tel Aviv, Haifa, Rishon LeZion, Netanya und Petah Tikva befinden. Die Anlagen werden den israelischen Stadtbewohnern das ganze Jahr über Zugang zu einem idyllischen Strandleben verschaffen, unabhängig von dem jeweiligen Klima, in dem sie leben.