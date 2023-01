Die Zukunft von Elektrofahrzeugen Integration von Zelle und Fahrgestell - Neta Auto und CATL entwickeln gemeinsam CIIC

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 10. Januar haben Neta Auto und die CATL

(Shanghai) Intelligent Technology Co., Ltd, eine Tochtergesellschaft der

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), eine Kooperationsvereinbarung

über das CATL Integrated Intelligent Chassis (CIIC) unterzeichnet. Neta Auto

wird das erste Markenunternehmen unter den chinesischen EV-Startups sein, die

das CIIC entwickeln werden.



Gemäß der Vereinbarung werden Neta Auto und CATL (Shanghai) Intelligent

Technology bei der Entwicklung des CIIC intensiv zusammenarbeiten. Durch die

CTC-Technologie (Cell to Chassis) sind die wichtigsten Komponenten der Batterie

und anderer Systeme im Boden des Fahrzeugs integriert, so dass keine separaten

Batteriepakete benötigt werden. Dadurch können die Anschaffungskosten für die

Nutzer und der Energieverbrauch gesenkt, die Reichweite pro Ladung erhöht und

der Fahrgastraum erweitert werden.