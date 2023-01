Skoda Auto liefert 2022 weltweit 731.300 Fahrzeuge aus (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Tschechischer Automobilhersteller verzeichnet robuste

Verkaufszahlen trotz schwieriger Versorgungslage



> Elektrooffensive greift - starke Nachfrage nach Enyaq iV (+20 %)



> Octavia bleibt Bestseller, gefolgt von den SUV Kamiq und Kodiaq





> Auslieferungen im wichtigen Wachstumsmarkt Indien mehr als verdoppelt (+128 %im Vergleich zum Vorjahr)> Skoda Auto setzt internationalen Kurs fort und steht vor Eintritt invietnamesischen MarktDas vergangene Jahr war für Skoda Auto, wie für die Automobilindustrieinsgesamt, von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Trotz der fortdauerndenHalbleiterknappheit, des Krieges in der Ukraine, Problemen in der Lieferkette,steigenden Energie- und Rohstoffpreisen und der anhaltenden Unsicherheit auf denWeltmärkten lieferte das Unternehmen 731.300 Fahrzeuge aus und verzeichnet einenhohen Auftragsbestand. Das zeigt: Die Nachfrage nach den Fahrzeugen destschechischen Automobilherstellers bleibt hoch. Die rasant wachsende Beliebtheitdes Enyaq iV (+20 %) belegt den erfolgreichen Anlauf der E-Offensive von Skoda.Auch die Skoda Modelle mit Verbrennungsmotor sind weiterhin sehr gefragt, daserfolgreichste Modell war der Octavia, gefolgt von den SUV-Baureihen Kamiq undKodiaq. Gleichzeitig hat Skoda im Jahr 2022 die weitere Internationalisierungdes Unternehmens vorangetrieben: Im strategisch wichtigen Wachstumsmarkt Indienkonnte Skoda Auto die Auslieferungen mehr als verdoppeln. Ein weiterer wichtigerSchritt, um weitere Wachstumspotenziale zu heben, ist der Markteintritt inVietnam.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto, sagt: "Noch nie in seinerjüngeren Geschichte war Skoda Auto mit so umfangreichen Herausforderungenkonfrontiert wie im vergangenen Jahr. Dennoch entwickelt sich unser Unternehmenständig weiter und macht die nächsten Schritte - dank unserem attraktiven,modernen Portfolio mit batterieelektrischen Fahrzeugen und Modellen mitVerbrennungsmotor, dank einem starken, motivierten Team und der engenZusammenarbeit mit unserem Sozialpartner KOVO. Wir haben Widerstandsfähigkeitbewiesen - eine Eigenschaft, die in einem sich schnell verändernden Umfeldwichtiger ist als jemals zuvor. Mit der Beschleunigung unserer E-Offensive sindwir für die kommenden Jahre gut gerüstet und werden die Tschechische Republikals bedeutenden Automobil- und E-Mobilitätsstandort weiter stärken. DieMarktlage bleibt auch 2023 weiter angespannt, wir sind jedoch vorsichtigoptimistisch, dass sich die Situation in den kommenden Monaten allmählichentspannt. Darüber hinaus zeigt sich, dass unsere Strategie bereits greift unddie Kunden unsere Produkte sehr gut annehmen. Damit steht unser Unternehmen auf