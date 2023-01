Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Der Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer ist erfolgt, die Marke von 15.000 Punkten wurde fast erreicht. Der DAX zeigt eine enorme Stärke, der vom S&P 500 bisher nur zögerlich gefolgt wird. Der S&P 500 befindet sich immer noch in seiner Ichimoku-Wolke im Tageschart, nähert sich aber deren oberer Begrenzung. Kommt es hier auch zu einem Durchbruch nach oben, könnte dies auch dem DAX weiteren Auftrieb geben.

Am Vortag hieß es im Insight: "Bei einem Abprall am Fibonacci-Fächer im Monatschart wäre mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 14.600 Punkten zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre der Bereich um 14.200 Punkte die nächste Anlaufmarke. Viel tiefer sollte der DAX zunächst wohl nicht fallen, da sich die Ichimoku-Wolke auf der Unterseite noch kräftig nach unten ausdehnt und eine gute Unterstützung bietet. Kommt es zu einem nachhaltigen Kursdurchbruch über den Fibonacci-Fächer wäre mit einem weiteren Hochlauf im DAX bis zur Marke von 15.000 Punkten zu rechnen."

DAX direkt an oberer Trendkanalbegrenzung

