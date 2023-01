HIGHGATE ERWEITERT PRÄSENZ IN EUROPA

LONDON, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Highgate , ein führendes Unternehmen für Hotelmanagement, -investitionen, -technologie und -entwicklung, hat zwei bedeutende Projekte in Europa angekündigt: den Startschuss für HG Portugal und den Relaunch des Dorsett City-Hotels in London.

HG Portugal geht mit einem Portfolio von 18 Hotels an der Algarve, in Lissabon, Porto und mehreren anderen Märkten in Portugal an den Start. Das Portfolio umfasst Hotels der Marken Hilton und IHG sowie einige namhafte unabhängige Hotels wie das Cascade Resort, den Salgados Palace und das Sao Rafael Atlantico. Außerdem umfasst das Portfolio Lifestyle-Boutique-Hotels, städtische Full-Service-Hotels, Luxus-Resorts am Meer und große Kongresseinrichtungen, die alle auf den Kernkompetenzen des weltweiten Portfolios von Highgate basieren.

Im Rahmen des Aufbaus einer erstklassigen Betriebskapazität in Portugal hat Highgate Alexandre Solleiro zum Chief Executive Officer von HG Portugal ernannt. Solleiro bringt über 30 Jahre Führungserfahrung im portugiesischen Gastgewerbe mit und wird von einem engagierten Führungsteam in allen Bereichen unterstützt. Alexandre Solleiro und das Team von HG Portugal werden auf den bestehenden Plattformen und Ressourcen von Highgate in Europa, den Vereinigten Staaten, der Karibik und Lateinamerika aufbauen und gleichzeitig spezielle Erfahrung aus Portugal einbringen.

Highgate bereichert den portugiesischen Markt mit seiner weltweiten Erfahrung als Eigentümer/Betreiber in Freizeitdestinationen sowie in Marken-, Lifestyle- und Stadthotels und steigert den Wert der von ihm verwalteten Hotels durch eine Plattform zur Optimierung der betrieblichen Effizienz, des Vertriebs und der Entwicklung von Hotelkonzepten.

„Diese Akquisition stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, die Highgate-Plattform um Objekte in guter Lage zu erweitern und eine unmittelbare Skalierung in einer Region zu erreichen, die ein außergewöhnlich starkes langfristiges Wachstum verzeichnet", erklärte Nicholas Mellis, Vizepräsident für Akquisitionen und Entwicklung bei Highgate. „Wir freuen uns darauf, die Fähigkeiten und Erkenntnisse der Highgate-Plattform für die Verwaltung von rund 500 Hotels zu nutzen, um diese spezielle Betriebsplattform in Portugal auf den Weg zu bringen und die Expansion in ganz Europa fortzusetzen."