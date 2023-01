Der Dax steht wieder da, wo er kurz vor dem Ukraine-Krieg stand - seit dem 30.12.2022 hat der deutsche Leitindex um sage und schreibe 1000 Punkte zugelegt. Fallende Energiepreise und damit bessere wirtschaftliche Aussichten sowie der seit letztem Jahr bestehende Trend zu Value-Aktien statt zu Tech-Aktien haben dabei dem Dax geholfen. Aber die Botschaft der Anleihemärkte ist weniger rosig: die Zinskurven deutscher Anleihen sind invertierter als im Umfeld der Finanzkrise - im Gegensatz zum Aktienmarkt rechnet also der Anleihemarkt ganz klar mit einer Rezession, was für die Umsätze und Gewinne der Dax-Firmen negativ wäre! Der Glaube, dass mit Fortgang des Ukraine-Krise die Energiekrise verschwindet, dürfte sich zudem als Fehleinschätzung erweisen. Die Wall Street heute mit leicht steigenden Kursen vor den so wichtigen Daten zur US-Inflation morgen..

Hinweise aus Video:

1. Dax versus S&P 500: Warum läuft Deutschlands Index besser?

2. Fed: Senken Zinsen nicht – Märkte sagen: doch, Rezession!

Das Video "Dax wieder auf Stand vor Ukraine-Krieg - alles bullisch?" sehen Sie hier..